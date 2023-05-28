28 мая
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Происшествия

Ройзман* стал участником автоаварии

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иностранным агентом) стал участником ДТП на трассе в Свердловской области, пишут РИА Новости.

ГИБДД, ДПС.
ГИБДД, ДПС.
22.мвд.рф

В аварии никто не пострадал. Однако подробности происшествия не приводятся.

Ранее экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* задержали полицейские и доставили в суд. Ройзман отказался давать показания по делу о дискредитации Вооруженных Сил.

Ройзмана освободили из-под стражи в зале суда. Ему назначен «запрет определенных действий». То есть ему нельзя общаться с другими участниками дела (кроме следователя) и выезжать за пределы города.

Евгения Ройзмана задерживали по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России.

* - признан иноагентом.

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