30 мая
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Происшествия

Рубцовского подростка, ударившего футбольного тренера, приговорили к выплате в полмиллиона рублей

Суд признал удар рубцовского подростка умышленным и приговорил его к году условно и выплате тренеру в 500 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Спорт. Футбольный мяч.
Спорт. Футбольный мяч.
CC0

Инцидент произошел в декабре 2021 года во время матча по мини-футболу. Суд установил, что команда 15-летнего футболиста проигрывала, и это сильно разозлило подростка.

Юноша подбежал к тренеру соперников и ударил локтем в живот. По показаниям врачей, это привело к неполному разрыву поджелудочной, брыжейки толстой кишки и гематомам. Доказательствами послужили показания игроков и видео произошедшего.

Защита, наоборот, описывает все как трагическую случайность. По заявлению адвоката, подсудимый бежал за мячом, а тренер просто стоял на пути - они столкнулись. В качестве доказательства защита предоставила экспертизу видео, однако суд ее не признал.

Подростка приговорили к году условно и обязали выплатить тренеру 500 тыс. рублей. По информации источника, футболист находится в подавленном состоянии. Пока компенсацию не выплатят, на авто родителей наложили арест.

Приговор в силу не вступил, его будут оспаривать.

Ранее стало известно, что в Барнауле будут судить охранника, вынесшего из ТЦ украшения на 35 млн рублей.

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