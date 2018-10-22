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Рядом с колледжем в Керчи произошел хлопок газа

22 октября взрыв газовоздушной смеси произошел в офисе в доме рядом с политехническим колледжем в Керчи. В помещении выбило стекла, пострадала женщина, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника начальника ГУ МЧС по региону Владимира Иванова.

Керчь, вид с горы Митридат.
Керчь, вид с горы Митридат.
azur.ru

Взрыв произошел в 12.30 в помещении офиса на улице Войкова, 1-а в Керчи, где расположена фирма «Благодать». Сообщается, что при замене газовых баллонов сорвало клапан, образовалась газовоздушная смесь, от искры произошел хлопок, выбило окна, двери. В результате взрыва пострадала женщина, ее госпитализировали.

В результате ЧП загорелись вещи, площадь пожара поставила 6 квадратных метров, в 12.46 горение ликвидировали.

Напомним, 17 октября в Керчи в местном политехническом колледже прогремел врыв и прозвучали выстрелы. Первоначально силовики предположили, что это был теракт, однако позже выяснилось, что стрельбу и взрыв устроил студент этого колледжа. В результате происшествия погиб 21 человек — 16 учащихся и 5 сотрудников учебного заведения.

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