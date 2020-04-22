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Происшествия

Рядом с садоводством под Барнаулом так горят поля, что пепел до соседнего поселка долетает

Дым от пожара на полях возле садоводства видно за несколько километров, рассказали в интернет-сообществе «Барнаул 22».

Рядом с Барнаулом горят поля.
Рядом с Барнаулом горят поля.
vk.com/barneos22

«Садоводство „Меланжист“. Предположительно, горят поля. Много дыма», — говорится в сообщении.


По словам жителей поселка Бельмесево, пепел от пожара доносит ветром до населенного пункта.

Накануне в региональном МЧС рассказали о масштабных возгораниях в Алтайском крае. За выходные 18−19 апреля в регионе произошло почти три сотни пожаров. Большинство — возгорания сухой травы. В ведомстве делают неутешительные прогнозы на ближайшие дни.

В воскресенье, 12 апреля, в крае зарегистрировали около сотни пожаров. Большая часть — возгорания прошлогодней травы и кустарников. При этом девять пожаров произошли в жилом секторе, в частных домах и постройках.

Напомним, согласно установленным нормам ст. 20.4 КоАП РФ за нарушения правил пожарной безопасности на граждан налагается штраф от 2 до 3 тыс. рублей, на должностных лиц — от 6 до 15 тыс. рублей, на юридических лиц — от 150 до 200 тыс. рублей.

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