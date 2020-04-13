В Алтайском крае резко возросло число пожаров

Девять из всех пожаров за сутки произошло в жилом секторе, в частных домах и постройках.
Как ранее писал altapress.ru, в ночь на 12 апреля в Барнауле загорелась пристройка к жилому дому, где располагался магазин продуктов питания. Вечером 10 апреля в районе «ямы» произошел крупный пожар. Огонь распространился на площадь 300 кв.м.
Более 70 случаев за сутки 12 апреля — это возгорания прошлогодней сухой травы и кустарника. За сутки 8 апреля в МЧС фиксировали 36 возгораний сухой травы.
Например, в микрорайоне Токарево Новоалтайска вечером 9 апреля произошел пожар из-за сухой травы. Огонь подбирался к местному кладбищу.
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает необходимости строгого соблюдения элементарных правил пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период.
- не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки;
- не выжигайте сухую траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра;
- очистите от сухой травы и мусора приусадебные и дачные участки, не сжигайте сухую траву, листья и мусор, собрав его, упакуйте в мешки и сложите их в специально отведенных местах для дальнейшей утилизации.
С 10 апреля в Алтайском крае объявили пожароопасный сезон. Сжигать сухую траву нельзя.