5 апреля
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Происшествия

Рядового отправили в дисбат за попытку украсть взрывчатку в части

Читинский гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому Дмитрию Стародубцеву, сообщает Lenta.ru.

Тротил, взрывчатое вещество.
Тротил, взрывчатое вещество.
mil.ru

Он попытался похитить взрывчатку из воинской части.

Сейчас военнослужащий проведет два года в дисциплинарной части.

Что произошло

Рядовой во время разгрузки военного имущества обнаружил в хранилище вскрытый ящик с тротилом. Он достал из него одну тротиловую шашку и попытался украсть ее с охраняемой территории части. Но его задержала охрана.

В начале года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал о хищениях из воинских частей на сумму 44, 5 млн рублей.

Ранее два беспилотника упали на территории воинской части в Крыму. Один взорвался. Между тем у рухнувшего рядом со станцией «Газпрома» беспилотника нашли взрывчатку. Аппарат нашли примерно в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции в Коломенском районе у деревни Губастово.

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