Рядового отправили в дисбат за попытку украсть взрывчатку в части

Он попытался похитить взрывчатку из воинской части.

Сейчас военнослужащий проведет два года в дисциплинарной части.

Что произошло

Рядовой во время разгрузки военного имущества обнаружил в хранилище вскрытый ящик с тротилом. Он достал из него одну тротиловую шашку и попытался украсть ее с охраняемой территории части. Но его задержала охрана.

В начале года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал о хищениях из воинских частей на сумму 44, 5 млн рублей.

Ранее два беспилотника упали на территории воинской части в Крыму. Один взорвался. Между тем у рухнувшего рядом со станцией «Газпрома» беспилотника нашли взрывчатку. Аппарат нашли примерно в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции в Коломенском районе у деревни Губастово.