Военком российского региона опроверг сообщения о якобы плохом обращении с мобилизованными

Военком Владимирской области Юрий Гусаров опроверг сообщения о якобы плохом обращении с мобилизованными, ссылается РБК на пресс-службу губернатора региона.

Ранее родственники военных заявили, что мобилизованных якобы «без должной экипировки и обучения отправили на фронт под Сватово».

По словам Гусарова, в воинских частях есть оружие, бронежилеты, одежда, вода и горячее питание.

Военком отметил, что помощь от Владимирской области поставляют регулярно. Кроме того, поддерживается связь с командирами.

С мобилизованными, утверждает он, проводили занятия по восстановлению боевых навыков. Их ход проверяли должностные лица Западного военного округа и Минобороны.

«Перед отправкой с каждой воинской частью был проведен строевой осмотр готовности. По его итогам военнослужащие были обеспечены всем необходимым», — подытожил Гусаров.

Между тем россиянка проводила на СВО половину семьи.