Военком российского региона опроверг сообщения о якобы плохом обращении с мобилизованными

Ранее родственники военных заявили, что мобилизованных якобы «без должной экипировки и обучения отправили на фронт под Сватово».
По словам Гусарова, в воинских частях есть оружие, бронежилеты, одежда, вода и горячее питание.
Военком отметил, что помощь от Владимирской области поставляют регулярно. Кроме того, поддерживается связь с командирами.
С мобилизованными, утверждает он, проводили занятия по восстановлению боевых навыков. Их ход проверяли должностные лица Западного военного округа и Минобороны.
«Перед отправкой с каждой воинской частью был проведен строевой осмотр готовности. По его итогам военнослужащие были обеспечены всем необходимым», — подытожил Гусаров.
Между тем россиянка проводила на СВО половину семьи.