5 ноября
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Жизнь

Службу по призыву включили в стаж для досрочного выхода на пенсию

Службу по призыву включили в стаж для досрочного выхода на пенсию в России. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Его опубликовали на сайте правовой информации.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru

Соответствующая мера позволит устранить неравенство в пенсионных правах между тем, кто служил по призыву и гражданами, которые не служили и «имели возможность вместо прохождения военной службы заниматься трудовой деятельностью».

Об этом заявила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

По ее словам, участие в СВО будут засчитывать в страховой стаж для назначения пенсии в двойном размере.

Ранее стало известно, что россияне рискуют лишиться пенсий. Почему и с какими ошибками это может быть связано — в нашем материале.

Также сообщалось, что могут ввести наказание за уклонение от частичной мобилизации.

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