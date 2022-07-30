30 июля
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Происшествия

С лапкой от игрушки ребенок в пищеводе проходил месяц

Для спасения жизни ребенка потребовалось провести экстренное хирургическое вмешательство, сообщают «Новости Ульяновска».

Операция, операционный стол.
Операция, операционный стол.
СС0

Родители малыша заметили, что здоровый ребенок стал вялым, перестал принимать пищу, у него наблюдались приступы тошноты и рвоты.

Они обратились за помощью в поселковый фельдшерский пункт. Там назначили лечение от несварения желудка, но мальчику становилось только хуже, его экстренно доставили в Ульяновскую детскую больницу.

Выяснилось, что в пищеводе мальчика застряла деталь от игрушечной курицы.

«Лежали в реанимации 13 суток, потом перевели в стационар. Кушали не через рот, а через трубочку. Потом нам сделали операцию, сейчас мы восстанавливаемся и встаем на ноги», — рассказала мать мальчика.

Инородное тело удалось извлечь, предметом, который едва не погубил мальчика, оказалась лапка от игрушки, малыш отгрыз ее и проглотил, пишет Газета.Ru.

Ранее сообщалось, как девочка поцарапала горло проволокой, запеченной в батоне. А в 2020 году томские врачи извлекли из желудка трехлетнего ребенка 31 магнитный шарик.

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