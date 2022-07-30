С лапкой от игрушки ребенок в пищеводе проходил месяц

Родители малыша заметили, что здоровый ребенок стал вялым, перестал принимать пищу, у него наблюдались приступы тошноты и рвоты.

Они обратились за помощью в поселковый фельдшерский пункт. Там назначили лечение от несварения желудка, но мальчику становилось только хуже, его экстренно доставили в Ульяновскую детскую больницу.

Выяснилось, что в пищеводе мальчика застряла деталь от игрушечной курицы.

«Лежали в реанимации 13 суток, потом перевели в стационар. Кушали не через рот, а через трубочку. Потом нам сделали операцию, сейчас мы восстанавливаемся и встаем на ноги», — рассказала мать мальчика.

Инородное тело удалось извлечь, предметом, который едва не погубил мальчика, оказалась лапка от игрушки, малыш отгрыз ее и проглотил, пишет Газета.Ru.

Ранее сообщалось, как девочка поцарапала горло проволокой, запеченной в батоне. А в 2020 году томские врачи извлекли из желудка трехлетнего ребенка 31 магнитный шарик.