С обеих сторон Керченского пролива очевидцы снимают на видео пожар резервуара с нефтепродуктами

Очевидцы сообщали, что слышали взрывы около трех часов ночи, пишет Telegram-канал Shot.
Пожар виден из Керчи, сообщает kerch.fm.
Между тем стало известно, что атака беспилотника стала причиной пожара на нефтебазе в Краснодарском крае, сообщает SHOT со ссылкой на источник. Сотрудники предприятия уточнили, что горит одна емкость 40 тыс. кубов.
Пожару присвоен высший ранг сложности.
Ранее страшный пожар на 1 тыс. кв. м произошел в Севастополе. Загорелся резервуар с топливом. Между тем взрывы раздались ночью в Туапсе из-за попытки беспилотников атаковать нефтебазу. Однако боеприпасы взорвались в 100 м от нефтехранилища. Они оставили две воронки глубиной в 1,5 м и повредили здание бойлерной. Из-за взрыва начался крупный пожар.