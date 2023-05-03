3 мая
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Происшествия

С обеих сторон Керченского пролива очевидцы снимают на видео пожар резервуара с нефтепродуктами

Пожар в резервуаре с нефтепродуктами в поселке Волна Краснодарского края попал на видео, указывает Газета.Ru.

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

Очевидцы сообщали, что слышали взрывы около трех часов ночи, пишет Telegram-канал Shot.

Пожар виден из Керчи, сообщает kerch.fm.

Между тем стало известно, что атака беспилотника стала причиной пожара на нефтебазе в Краснодарском крае, сообщает SHOT со ссылкой на источник. Сотрудники предприятия уточнили, что горит одна емкость 40 тыс. кубов.

Пожару присвоен высший ранг сложности.

Ранее страшный пожар на 1 тыс. кв. м произошел в Севастополе. Загорелся резервуар с топливом. Между тем взрывы раздались ночью в Туапсе из-за попытки беспилотников атаковать нефтебазу. Однако боеприпасы взорвались в 100 м от нефтехранилища. Они оставили две воронки глубиной в 1,5 м и повредили здание бойлерной. Из-за взрыва начался крупный пожар.

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