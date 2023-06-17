17 июня
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Происшествия

С пассажирами на борту совершил аварийную посадку Ми-8

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку.

Вертолет Ми-8 МЧС России.
Вертолет Ми-8 МЧС России.
49.mchs.gov.ru

Авиаинцидент произошел в Якутии, сообщает МЧС.

На борту находились 21 пассажир и 4 человека экипажа. Погибших и пострадавших нет. Причина аварийной посадки уточняется.

Борт находится в 21 км от Якутска, указывает Газета.Ru.

Ранее вертолет с двумя новорожденными на борту аварийно приземлился в поле.

Это случилось в Иркутской области.

Всего на борту находились семь пассажиров, среди них двое новорожденных из Братска.

Во время полета экипаж услышал странный шум. Командир судна посадил вертолет в поле. При осмотре на земле в правом двигателе нашли повреждения.

После приземления младенцев транспортировали в больницу Иркутска.

А вертолет санавиации разбился в Волгограде.

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