12 мая
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Происшествия

С разрушенным шасси Boeing совершил аварийную посадку в сибирском аэропорту. На борту находилось 79 человек

Вылетевший из Уфы в Норильск Boeing 737-800 совершил аварийную посадку. Рейс выполнял экипаж авиакомпании NordStar.

Поврежденная стойка шасси.
Поврежденная стойка шасси.
zapsib-sut.sledcom.ru

Выяснилось, что разрушился пневматик колеса №3 правой основной стойки шасси. На борту было 79 человек, указывает ufacitynews.ru. Лайнер приземлился в Норильске благополучно, пострадавших нет.

Самолет временно отстранили от полетов.

Ранее у самолета при посадке отказали шасси. Лайнер совершал посадку на взлетно-посадочную полосу аэродромного комплекса АО «Международный Аэропорт Иркутск» в 15:30 по местному времени. Он следовал по маршруту "Душанбе — Иркутск".

Во время посадки у самолета оказались повреждены четыре пневматики основных стоек шасси.

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