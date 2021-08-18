18 августа
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Происшествия

С увидевшими человеческие останки в шасси военного транспортника работают психотерапевты

Психотерапевты на авиабазе в Катаре поработают с теми, кто увидел человеческие останки в шасси вылетевшего из Кабула самолета, пишет РИА Новости.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
СС0

Экипаж американского военно-транспортного самолета C-17 был потрясен увиденным.

Их встретила команда психотерапевтов и священников, которые работают с военными, шокированными увиденным.

О том, что тело человека обнаружили в шасси американского военно-транспортного самолета С-17 после его вылета из аэропорта Кабула, стало известно 17 августа.

Погибший привязал себя к шасси в попытке сбежать из захваченного талибами (движение «Талибан», запрещено в России) Афганистана.

Борт признали «временно неисправным», пилотам пришлось уйти на посадку в третьей стране.

Госпереворот

«Талибан» 15 августа сообщил о своем о полном контроле над Афганистаном. Легитимное правительство Афганистана сдало Кабул без боя. Президент Афганистана Ашраф Гани сбежал из страны и предположительно находится в Омане.

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