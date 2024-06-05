5 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Происшествия

Самые громкие убийства женщин, наводящие ужас на Алтайский край

Убийства держат в страхе даже многомиллионные города. Страшные истории не обошли стороной и Алтайский край. Altapress.ru рассказывает о громких убийствах женщин, произошедших в крае. К сожалению, это далеко не все.

Кровь. Нож. Убийство
Кровь. Нож. Убийство
СС0
1 Свекровь и невестка

Жительница Косихинского района, Евгения Парубова, пропала в сентябре 2021 года. Женщина воспитывала годовалого сына и имела положительную характеристику. За месяц до кровавого происшествия Евгения переехала к своему молодому человеку и его маме.

Когда девушка пропала, полиция сразу заподозрила криминал.

Оказалось, что Парубова поссорилась со своей свекровью и та нанесла ей несколько ударов топором по голове. Неизвестно, что послужило причиной ссоры. Чтобы скрыть преступление, несостоявшаяся родственница попросила своего сожителя избавиться от тела. Тот завернул убитую в ковер и сжег тело в печи. Останки мужчина утопил в болоте. Тело Евгении так и не было обнаружено. Однако следствие собрало достаточно доказательств, чтобы посадить виновных.

Суд приговорил женщину к 8 годам 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Мужчине же назначили наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения в исправительной колонии строгого режима.

Убитая.
Убитая.
Лиза Алерт.
2 Муж и жена — не одна Сатана

В Барнауле на новогодних каникулах в 2023 году пропала Елена Падун. Несколько дней ее искали волонтеры вместе с бывшим мужем исчезнувшей Константином.

Тело Елены нашли на крыше дома, в котором она жила.

Оказалось,бывшие супруги спорили по поводу квартирного вопроса. Бывший муж погибшей не хотел выселяться. Тогда он решил закончить этот спор простым способом — убить бывшую возлюбленную. Он задушил женщину, перенес тело на крышу и присыпал снегом. В это время в квартире спали двое детей.

Совместными действиями следователей СК и оперативных сотрудников полиции удалось раскрыть убийство, замаскированное под безвестное исчезновение. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Известно, что правоохранители несколько раз приезжали на вызов к супругам. Елена жаловалась, что муж избивает ее, угрожает, отбирает деньги и документы, запирает дома. Падун также жаловался полицейским. В апреле 2022 года он заявил в полицию, что жена вместе с любовником якобы избила его.

На суде Константин пытался оклеветать супругу, говорил, что в ту ночь она сама на него накинулась. Следователи опровергли эту версию. Также они уверены, что женщина была хорошей матерью, которая обеспечивала свою семью и никогда не бросала детей.

Константину дали девять лет строгого режима.

Нападение на Павловском тракте в Барнауле.
Нападение на Павловском тракте в Барнауле.
Barnaul 22(vk.com/barneos22)
3 Отелло и Дездемона

В октябре 2023 года Барнаул потрясло ужасающее убийство молодой женщины.

1 октября подростки решили посидеть в заброшенном бараке по адресу ул. 2-я Строительная, 62. И сразу же пожалели. Один из мальчиков провалился подпол и обнаружил изуродованное тело женщины. У нее был вспорот живот и отрезана грудь.

Спустя сутки полиция обнаружила подозреваемого. Им оказался 43-летний местный житель. Мужчина сразу же рассказал, что произошло. По предварительным данным, он встретился со своей возлюбленной 30 сентября и предложил выпить в заброшенном здании. Во время распития алкоголя, мужчина узнал, что у погибшей появился другой и задушил ее из-за ревности.

Когда женщина перестала дышать, изверг поглумился над ее телом, отрезал грудь и вспорол живот. На данный момент следствие все еще ведется.

Полиция ночью. ДТП.
Полиция ночью. ДТП.
vedtver.ru
4 Рубцовский потрошитель

Пожалуй, самый известный убийца Рубцовска, который погубил пять женщин. Алексей Рыжков будоражил город в конце 2000 года.

Алексея с детства не любили сверстники. Также он находился на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «олигофрения в степени дебильности».

Следствие выдвинуло версию, что маньяк убивал своих жертв на почве сексуальной неполноценности. Когда одна из его знакомых усомнилась в его интимных способностях, Рыжков решил доказать всем, что это не так.

Своих жертв маньяк душил, насиловал и сбрасывал в шахту лифта. Свою последнюю жертву он убил и изнасиловал в подъезде многоквартирного дома, где его и нашла полиция. Отрабатывалась версия связи Рыжкова с убийствами абитуриенток в политехе летом 2000 года. Но она не подтвердилась.

Ранее altapress.ru рассказал о подробностях в деле Виталия Манишина, главного подозреваемого в деле Политеховского маньяка. Напомним, что он убил 11 женщин, в том числе пятерых абитуриентов политехнического института. Следующее заседание по делу Манишина состоится 17 июня, оно будет закрытым.

Екатерина Коваленко

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость