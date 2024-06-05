Самые громкие убийства женщин, наводящие ужас на Алтайский край

Жительница Косихинского района, Евгения Парубова, пропала в сентябре 2021 года. Женщина воспитывала годовалого сына и имела положительную характеристику. За месяц до кровавого происшествия Евгения переехала к своему молодому человеку и его маме.
Когда девушка пропала, полиция сразу заподозрила криминал.
Оказалось, что Парубова поссорилась со своей свекровью и та нанесла ей несколько ударов топором по голове. Неизвестно, что послужило причиной ссоры. Чтобы скрыть преступление, несостоявшаяся родственница попросила своего сожителя избавиться от тела. Тот завернул убитую в ковер и сжег тело в печи. Останки мужчина утопил в болоте. Тело Евгении так и не было обнаружено. Однако следствие собрало достаточно доказательств, чтобы посадить виновных.
Суд приговорил женщину к 8 годам 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Мужчине же назначили наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения в исправительной колонии строгого режима.
В Барнауле на новогодних каникулах в 2023 году пропала Елена Падун. Несколько дней ее искали волонтеры вместе с бывшим мужем исчезнувшей Константином.
Тело Елены нашли на крыше дома, в котором она жила.
Оказалось,бывшие супруги спорили по поводу квартирного вопроса. Бывший муж погибшей не хотел выселяться. Тогда он решил закончить этот спор простым способом — убить бывшую возлюбленную. Он задушил женщину, перенес тело на крышу и присыпал снегом. В это время в квартире спали двое детей.
Совместными действиями следователей СК и оперативных сотрудников полиции удалось раскрыть убийство, замаскированное под безвестное исчезновение. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).
Известно, что правоохранители несколько раз приезжали на вызов к супругам. Елена жаловалась, что муж избивает ее, угрожает, отбирает деньги и документы, запирает дома. Падун также жаловался полицейским. В апреле 2022 года он заявил в полицию, что жена вместе с любовником якобы избила его.
На суде Константин пытался оклеветать супругу, говорил, что в ту ночь она сама на него накинулась. Следователи опровергли эту версию. Также они уверены, что женщина была хорошей матерью, которая обеспечивала свою семью и никогда не бросала детей.
Константину дали девять лет строгого режима.
В октябре 2023 года Барнаул потрясло ужасающее убийство молодой женщины.
1 октября подростки решили посидеть в заброшенном бараке по адресу ул. 2-я Строительная, 62. И сразу же пожалели. Один из мальчиков провалился подпол и обнаружил изуродованное тело женщины. У нее был вспорот живот и отрезана грудь.
Спустя сутки полиция обнаружила подозреваемого. Им оказался 43-летний местный житель. Мужчина сразу же рассказал, что произошло. По предварительным данным, он встретился со своей возлюбленной 30 сентября и предложил выпить в заброшенном здании. Во время распития алкоголя, мужчина узнал, что у погибшей появился другой и задушил ее из-за ревности.
Когда женщина перестала дышать, изверг поглумился над ее телом, отрезал грудь и вспорол живот. На данный момент следствие все еще ведется.
Пожалуй, самый известный убийца Рубцовска, который погубил пять женщин. Алексей Рыжков будоражил город в конце 2000 года.
Алексея с детства не любили сверстники. Также он находился на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «олигофрения в степени дебильности».
Следствие выдвинуло версию, что маньяк убивал своих жертв на почве сексуальной неполноценности. Когда одна из его знакомых усомнилась в его интимных способностях, Рыжков решил доказать всем, что это не так.
Своих жертв маньяк душил, насиловал и сбрасывал в шахту лифта. Свою последнюю жертву он убил и изнасиловал в подъезде многоквартирного дома, где его и нашла полиция. Отрабатывалась версия связи Рыжкова с убийствами абитуриенток в политехе летом 2000 года. Но она не подтвердилась.
Ранее altapress.ru рассказал о подробностях в деле Виталия Манишина, главного подозреваемого в деле Политеховского маньяка. Напомним, что он убил 11 женщин, в том числе пятерых абитуриентов политехнического института. Следующее заседание по делу Манишина состоится 17 июня, оно будет закрытым.
Екатерина Коваленко
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