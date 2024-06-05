Самые громкие убийства женщин, наводящие ужас на Алтайский край

1 Свекровь и невестка

Жительница Косихинского района, Евгения Парубова, пропала в сентябре 2021 года. Женщина воспитывала годовалого сына и имела положительную характеристику. За месяц до кровавого происшествия Евгения переехала к своему молодому человеку и его маме.

Когда девушка пропала, полиция сразу заподозрила криминал.

Оказалось, что Парубова поссорилась со своей свекровью и та нанесла ей несколько ударов топором по голове. Неизвестно, что послужило причиной ссоры. Чтобы скрыть преступление, несостоявшаяся родственница попросила своего сожителя избавиться от тела. Тот завернул убитую в ковер и сжег тело в печи. Останки мужчина утопил в болоте. Тело Евгении так и не было обнаружено. Однако следствие собрало достаточно доказательств, чтобы посадить виновных.

Суд приговорил женщину к 8 годам 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Мужчине же назначили наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения в исправительной колонии строгого режима.