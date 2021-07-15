Самодельная карусель убила четырехлетнего мальчика в Алтайском крае

Трагедия произошла вечером 14 июля в одном из сел Первомайского района.
Самодельную карусель установил местный житель на территории своего домовладения. Конструкция представляла собой столб и канаты.
«Два мальчика четырех и 11-ти лет качались на карусели. В процессе раскачки деревянный столб наклонился и упал на бок, придавив мальчика», — рассказали в ведомстве.
От полученных травм четырехлетний ребенок скончался на месте происшествия.
Возбудили дело по признакам «причинения смерти по неосторожности». Следствие выясняет обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее в другом алтайском селе четырехлетнюю девочку насмерть придавило толстой железной дверью.