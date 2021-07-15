Самодельная карусель убила четырехлетнего мальчика в Алтайском крае

В Алтайском крае маленький ребенок погиб на самодельной карусели, сделанной из деревянного столба и канатов, сообщает региональный СК.

Трагедия произошла вечером 14 июля в одном из сел Первомайского района.

Самодельную карусель установил местный житель на территории своего домовладения. Конструкция представляла собой столб и канаты.

«Два мальчика четырех и 11-ти лет качались на карусели. В процессе раскачки деревянный столб наклонился и упал на бок, придавив мальчика», — рассказали в ведомстве.

От полученных травм четырехлетний ребенок скончался на месте происшествия.

Возбудили дело по признакам «причинения смерти по неосторожности». Следствие выясняет обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в другом алтайском селе четырехлетнюю девочку насмерть придавило толстой железной дверью.