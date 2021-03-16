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Происшествия

Самолет экстренно приземлился сразу после взлета в новосибирском аэропорту

16 марта самолет Новосибирск — Иркутск аварийно приземлился в аэропорту вылета после того, как сработал датчик отказа двигателя.

В самолете.
В самолете.
СС0

На борту самолета находились 154 пассажира, в том числе один ребенок.

После взлета лайнера Airbus A320 из аэропорта Толмачево в Новосибирске сработал датчик отказа правого двигателя. Командир экипажа решил вернутся в аэропорт вылета.

Самолет благополучно приземлился, пишет polit.ru. В результате инцидента никто из них не пострадал.

Следователи осмотрели место происшествия и получили объяснения от экипажа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее самолет S7 Москва — Новосибирск экстренно приземлился из-за отказа двигателя в аэропорту Тюмени. На борту находились 197 пассажиров и 7 членов экипажа.

А 12 марта жители Красноярска обсуждали «сбой в матрице»: видео с пассажирским самолетом, который на некоторое время «завис в небе».

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