Самолет экстренно приземлился сразу после взлета в новосибирском аэропорту

На борту самолета находились 154 пассажира, в том числе один ребенок.
После взлета лайнера Airbus A320 из аэропорта Толмачево в Новосибирске сработал датчик отказа правого двигателя. Командир экипажа решил вернутся в аэропорт вылета.
Самолет благополучно приземлился, пишет polit.ru. В результате инцидента никто из них не пострадал.
Следователи осмотрели место происшествия и получили объяснения от экипажа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее самолет S7 Москва — Новосибирск экстренно приземлился из-за отказа двигателя в аэропорту Тюмени. На борту находились 197 пассажиров и 7 членов экипажа.
А 12 марта жители Красноярска обсуждали «сбой в матрице»: видео с пассажирским самолетом, который на некоторое время «завис в небе».