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Происшествия

Самолет под управлением 90-летнего астронавта рухнул в залив

В США разбился самолет с астронавтом «Аполлона-8», облетевшим Луну, сообщает РБК.

За штурвалом находился 90-летний Уильям Андерс. Он был членом экипажа «Аполлона-8» — первого пилотируемого корабля, облетевшего Луну.

Борт принадлежал астронавту. Он управлял им, когда тот упал в залив, после чего затонул.

Ранее разбился военный самолет по неизвестной причине. Это произошло в Турции.

Самолет вылетел в с авиабазы с двумя пилотами на борту для проведения учений. Но по неустановленной причине самолет разбился. Пилоты погибли.

На место падения самолета направлены аварийные бригады.

Ведется разбирательство.

Ранее уникальный истребитель разбился сразу после дозаправки. Пилот катапультировался, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Упавший самолет — экспериментальная модель.

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