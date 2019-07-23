Из-за «черного неба» в Барнауле самолет S7 отправили в аэропорт Толмачево

23 июля самолет авиакомпании S7 (рейс № 217) из-за плохой видимости не смог приземлиться в аэропорту Барнаула.

Лайнер отправили на запасной аэродром — Толмачево (Новосибирск).

Ожидается, что в 14:30 местного времени самолет приземлится в аэропорту имени Г.С.Титова (Барнаул). В 15:30 улетит в Москву.

Самолеты других авиакомпаний, выполнявшие рейс Москва — Барнаул, благополучно приземлились.

На одном из воздушных судов прилетели и звездные гости Шукшинского фестиваля.

Напомним, в Барнауле и Бийске с 22 июля ввели режим «черного неба». Алтайский гидрометцентр объявил режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности (НМУ), способствующие накоплению в воздухе вредных примесей. Режим НМУ также называют режимом «черного неба».

Уже более недели Алтайский край и соседние регионы накрыла белая дымка, которая добралась до Югры. В МЧС утверждают, что дымка накрыла Сибирь из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.