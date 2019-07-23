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Культура

В Барнаул прибыли звездные гости Шукшинского фестиваля

23 июля в Барнаул прилетели делегации писателей и кинематографистов — участников Шукшинского фестиваля. Оргкомитет фестиваля встретил их в аэропорту, сообщило министерство культуры края. Информации о том, все ли рейсы прилетели в Барнаул, на момент подготовки публикации нет.

Сергей Мансков, Валерий Фомин и Алексей Бочаров в аэропорту Барнаула 23 июля.
Сергей Мансков, Валерий Фомин и Алексей Бочаров в аэропорту Барнаула 23 июля.
facebook Елены Безруковой.

О прибытии гостей фестиваля министр культуры края Елена Безрукова рассказала также на своей страничке в Facebook. Председатель жюри пушкинского кинофестиваля Валерий Фомин приехал «с рюкзаком таинственных подарков», — прокомментировала она одну из фотографий.

Уже в 13 часов у памятника Василию Шукшину в Барнауле состоится открытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае», напомнили в министерстве культуры.

В 15 часов в «шишковке» состоится встреча с Павлом Басинским — писателем, литературоведом, автором текстов для «Тотального диктанта-2019». В это же время в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая откроют выставку «Произведения Василия Шукшина на сцене театров Алтайского края».

В 18 часов — состоится торжественная церемония открытия Шукшинского кинофестиваля в театре драмы.

По красной дорожке пройдут президент Шукшинского кинофестиваля Виктор Мережко, Валерий Фомин, актеры Андрей Мерзликин, Игорь Жижикин, Алиса Гребенщикова, кинорежиссеры Алексей Петрухин, Лидия Боброва, Алексей Федорченко, Владимир Котт и другие.

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова и лауреат Шукшинской премии Игорь Корниенко.
Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова и лауреат Шукшинской премии Игорь Корниенко.
www. culture22.ru
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