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Самолет сил обороны Малави с вице-президентом на борту пропал с радаров

Самолет вице-президента Малави Саулоса Чилима пропал с радаров, сообщает "Росбалт".

Самолет сил обороны Малави перестал выходить на связь. Он вылетал из столицы Лилонгве. Но не зашел на посадку в конечной точке маршрута.

Президент Малави Лазарус Чаквера отменил свой государственный визит на Багамы и лично руководит поисково-спасательной операцией. О других подробностях пока ничего неизвестно.

О стране

Страна Малави расположена на юго-востоке Африки вдоль одноименного озера и граничит с Танзанией, Мозамбиком и Замбией.

Ранее при крушении вертолета в озеро погиб бывший чилийский президент. Он управлял вертолетом. Винтокрылая машина рухнула в озеро.

Трое пассажиров на борту выжили.

В стране объявляли трехдневный траур.

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