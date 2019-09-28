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Происшествия

Самолет вернулся на стоянку в Домодедово из-за двух пассажиров. Один рвался в кабину пилотов

В московском аэропорту «Домодедово» самолет вернулся на стоянку из-за поведения двух пьяных пассажиров.

Самолет.
Самолет.
Алексей Мартышкин

Борт должен был вылететь из Москвы в Минеральные Воды, сообщает АГН «Москва».

Один из пассажиров — 40-летний житель Северной Осетии — пытался прорваться в кабину пилотов. Другой, 44-летний житель Санкт-Петербурга, курил на борту самолета. Оба мужчины были в состоянии алкогольного опьянения — это подтвердила медицинская экспертиза.

Нарушителей доставили в дежурную часть. Заведены уголовное дело о хулиганство и административное по статье о нарушении закона о запрете курения.

Накануне на борту самолета, выполнявшего рейс Москва — Минеральные Воды, произошел конфликт между двумя пассажирками. Они устроили драку.

Ранее сообщалось, что известный российский актер Максим Аверин устроил дебош на борту самолета, следовавшего из Барнаула в Москву. Уже в Москве актера оштрафовали на 500 рублей. Видимо, расстроившись, ведущий программы «Три аккорда» на Первом канале послал столичных журналистов в «пятую точку».

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