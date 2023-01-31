1 февраля
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Происшествия

Сбежавшие из конюшни лошади чуть не затоптали мальчика и ускакали по сугробам

Тройка сбежавших из конюшни лошадей едва не сбила выходящего из машины ребенка, сообщает НГС.

Лошади.
Лошади.
CC0

Это произошло в Новосибирской области, недалеко от Академгородка.

Мать с сыном поехали в частный дом, чтобы накормить собак. На заснеженной улице женщина припарковала машину на обочине.

11-летний мальчик начал выходить из машины и увидел — прямо на него бегут три лошади. Ребенок быстро сориентировался и успел заскочить обратно в автомобиль, лечь на сиденье. Кони повредили авто — разбита фара, помята дверь.

После инцидента семья обратилась в полицию с заявлением, владельца животных ищут, указывает Газета.Ru.

Ранее стало известно о состоянии сбитой автомобилем лошади, которую спас от холодной смерти алтайский фермер.

Фермер Алексей Нагайцев отвез животное к ветеринару. Врач сообщил, что у лошади начался сепсис — у нее был открытый перелом после ДТП и она неделю провела в поле на морозе, практически без еды.

Местные жители подкармливали ее овсом, но этого было недостаточно, чтобы привести животное в норму.

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