Секс-скандал в психоневрологическом интернате завершился уголовным делом

Одна из сотрудниц медучреждения подрабатывала — она снимала интимные видео для секс-чатов, указывает severpost.ru. Доходами похвасталась коллеге. А та возмутилась аморальности поступка и выложила одну из видеозаписей в рабочем чате для сотрудников интерната.

Полицейские организовали проверку. Материалы отправили на экспертизу, и специалисты признали их порнографическими.

Возбуждено уголовное дело, пишет ХибИнформБюро.

Ранее сколько людей подвергались сексуальным домогательствам на рабочем месте в Алтайском крае, показал опрос, который показал, что с сексуальными домогательствами работе лично сталкивались 18% жителей СФО, в том числе из Алтайского края. Чаще всего с харассментом сталкиваются юристы и маркетологи.

При этом еще 36% респондентов из Сибири рассказали, что знают о случаях сексуальных домогательств в отношении своих коллег.