Сельчанка приехала в Барнаул лечиться и заказала наркотики

Жительница одного из сел Алтайского края приехала в Барнаул на лечение, но вдруг ей понадобились наркотики.

Она заказала наркотическое средство для личного употребления в интернете. Получив сообщение с координатами «закладки», поехала по указанному адресу, но ее задержали сотрудники полиции.

Возбуждено уголовное дело. Суд признал женщину виновной по ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере), рассказали в краевой прокуратуре.

Сельчанку приговорили к 3 годам условно.

Также прокуратура сообщила о передаче в суд дела жительницы Барнаула, которую обвиняют в сбыте наркотиков. По версии следствия, она раскладывала «закладки».

Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.