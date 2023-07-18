Семь человек утонули в Алтайском крае за неделю

Неутешительные итоги пребывания жителей Алтайского края на отдыхе на воде подвели в ГУ МЧС по региону 17 июля.

За неделю с 10 по 16 июля в крае утонули семь человек.

Из них двое - несовершеннолетние. Двое мальчиков 10 и 11 лет из села Наумово утонули на реке Чумыш 15 июля. Один из них до этого чудом выжил в резонансной трагедии с поездом.

13 июля 22-летний парень утонул в пруду в Мамонтовском районе.

А 15 июля в Оби неподалеку от барнаульского городского пляжа погиб 20-летний молодой человек.

Спасатели отмечают, что люди тонут мгновенно и бесшумно. Даже если человек на секунду выберется на поверхность, он не успеет ни вдохнуть, ни позвать на помощь.

Отмечается, что все утонувшие купались в непредназначенных для этого местах, за пределами официальных пляжей.

В МЧС также напоминают не оставлять ребенка у воды без присмотра, поскольку даже самый неглубокий водоем может быть опасным.

Ранее в Тальменском районе простились с двумя мальчиками, утонувшими в Чумыше.