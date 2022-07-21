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Происшествия

Сестра похороненного безродным пациента бийской психбольницы две недели ждет эксгумации

Сестра умершего в бийской психиатрической больнице и похороненного безродным пациента Сергея Попова рассказала журналистам, что не может добиться эксгумации тела с 7 июля. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Больница. Медицина.
Больница. Медицина.
unsplash.com

По ее словам, у нее на руках имеется постановление о проведении эксгумации, и она обратилась с соответствующей просьбой в МУП «Память». Однако требуемая процедура не проведена по сей день.

Сестра Попова подозревает, что ее брата избивали в медучреждении. Однако, чтобы выяснить, так ли это на самом деле, нужна экспертиза тела, которое все еще захоронено.

«Эксгумация должна проводиться в кратчайшие сроки, чтобы была возможность что-то определить, а они все тянут и тянут», — утверждает бийчанка.

Ранее сообщалось, что в бийской психбольнице семье Сергея Попова не сообщили о его смерти. По словам сестры умершего, об этом они узнали только через месяц.

Мужчина проходил лечение в больнице с 22 апреля. Семья регулярно звонила в больницу, узнавала о самочувствии пациента и отправляла ему передачи. 22 июня родителей внезапно уведомили, что их сын умер еще 7 мая. Его похоронили как безродного.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность».

Напомним, региональное министерство здравоохранения направило в Бийск комиссию, чтобы выяснить, почему мужчину похоронили как безродного.

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