Сестра замурованного в подполе 12-летнего мальчика рассказала о семье

Дочь жительницы Астраханской области, которую подозревают в убийстве 12-летнего сына, рассказала, что никто из ее семьи не знал о случившейся трагедии.

Она была уверена, что у нее «самая замечательная мама».

«Я всегда считала, что у меня самая лучшая семья и самая замечательная мама. И самая идеальная жизнь, до этого рокового дня», — приводит РИА Новости из поста дочери подозреваемой в Instagram.

Сестра тоже занималась поисками своего пропавшего брата, и поблагодарила всех, кто принимал в них участие. В том числе сотрудников правоохранительных органов, которые «нашли виновного».

Девушка также попросила не звонить отцу, так как он сейчас находится в тяжелом состоянии, пишет ura.ru. Она подчеркнула, что мужчина «вряд ли выдержит это».

Что произошло

Жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, который принадлежал его старшему брату. Сама женщина при этом вместе с мужем сообщала о его пропаже в начале марта. Заявление поступило спустя два дня после убийства.

Следствие предполагает, что мать убила ребенка в ходе ссоры. По версии следствия, женщина ударила сына гантелей. Ссора произошла из-за того, что мальчик ушел из дома и вернулся только под утро следующего дня.

Партийное досье

Выяснилось, что подозреваемая в прошлом была членом партии «Справедливая Россия». По словам председателя совета астраханского отделения партии Олега Шеина, она планировала выдвигаться на выборах губернатора региона, передает «Газета Кемерова».

Могила в туалете

В 2018 году в одном из домов в Горно-Алтайске выпивала компания мужчин. Во время застолья хозяину дома и одному из гостей не понравилось поведение их 31-летнего собутыльника, приехавшего на заработки из Алтайского края. Приятели жестоко избили знакомого руками и ногами.

После этого мужчины вывели потерпевшего на улицу и оставили на тротуаре. Утром, обнаружив знакомого мертвым, они переложили тело в бассейн и продолжили выпивать.

Через несколько дней приятели сбросили тело в яму уличного туалета, которую один из них забетонировал, чтобы скрыть преступление.