Шесть человек спасли на пожаре в алтайском селе, где побывал Медведев

Пожар произошел в четырехэтажном жилом доме в алтайском селе Санниково. Огнеборцами во время ЧП было спасено шесть человек, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Пожарные спасли шесть человек в селе Санниково.

Возгорание случилось поздней ночью 13 декабря. На момент прибытия пожарных в доме было сильное задымление. Пять человек к этому времени уже самостоятельно эвакуировались, однако в задымленных квартирах еще находились люди.

Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние квартиры. Шесть человек, в том числе два ребенка, были спасены с четвертого и третьего этажей здания. Жильцов вывели из задымленных помещений с помощью спасательных устройств.

Однако без жертв не обошлось. В помещении, где произошел пожар, обнаружили погибшего мужчину. Предварительной причиной возгорания называется неосторожность при обращении с огнем.

Напомним, что в ноябре этого года в Санниково побывал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Из-за визита сюда главы правительства этот населенный пункт получил широкую известность за пределами Алтайского края.

Также отметим, что 13 ноября произошел пожар в селе Глубокое. В результате этого ЧП погибли шесть человек, включая четверых детей.