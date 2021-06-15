Шестилетний мальчик пострадал в Барнауле во время игры на батуте. Возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбудили в Барнауле следователи после поступления сообщения о травмированнии ребенка на батуте в одном из парков краевой столицы.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, по предварительным данным следствия, вечером 12 июня в парке семейного отдыха во время игры на батуте шестилетний мальчик получил телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.

«Ребенок доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается стационарная медицинская помощь», — добавляют в СКР.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенная группой лиц).

Отметим, что сейчас к проблеме работы батутов в Алтайском крае приковано большое внимание. Напомним, 30 мая в Барнауле у ТЦ «Район» на Докучаево подлетел и перевернулся батут. Две девочки упали на трамвайные пути и получили тяжелые травмы.

После этого правоохранители начали проверки аттракционов. Проверенные надувные батуты запретили к эксплуатации.