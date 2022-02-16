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Происшествия

Школьницу приговорили к сроку за кражу денег с банковских счетов

В Перми ранее судимую школьницу осудили за два случая кражи денег с банковских счетов, сообщает «КП».

Девушка, телефон
Девушка, телефон
СС0

Весной 2021 года она нашла телефон 67-летнего мужчины, который жил рядом. К номеру телефона был привязан счет банковской карты, и девушка перевела 6 тыс. рублей со счета мужчины на свой. Деньги потратила.

Позже школьница совершили похожую кражу в гостях у своей 28-летней подруги. Она взяла чужой телефон и перевела себе 3 тыс. рублей.

Ранее девушка уже была наказана исправительными работами на 155 часов, пишет Газета.Ru. В этот раз ей дали три месяца колонии для несовершеннолетних.

Ранее в Петропавловске-Камчатском подростки украли ящик с пожертвованиями для бездомных кошек.

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