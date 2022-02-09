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Жизнь

В Бийске вор-стахановец из разных магазинов украл плед, женские духи и постельное белье

В Алтайском крае задержали мужчину, подозреваемого в серии грабежей и краж, совершенных как минимум в двух городах, сообщает региональное МВД.

Наручники, арест.
Наручники, арест.
СС0

В Бийске полицейским поступили сразу два сообщения о грабежах.

«Первое — от продавца магазина, расположенного в поселке Семеновод. Там неизвестный мужчина открыто похитил плед и женскую туалетную воду. Во втором случае злоумышленник взял с прилавка два комплекта постельного белья и покинул торговую точку в селе Малоенисейское, также не рассчитавшись», — рассказали в ведомстве.

Подозреваемого задержали в этот же день, им оказался 24-летний местный житель.

В ходе допроса выяснили, что бийчанин причастен к грабежу, совершенному в соседнем городе, а также к нескольким кражам.

«От противоправных действий подозреваемого пострадали три магазина в приобской части города», — уточнили в МВД.

Возбудили несколько уголовных дел. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее житель Рубцовска ночью украл несколько коробок с копченой рыбой из Барнаула.

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