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Жизнь

На Алтае у сельских учительниц украли обручальные кольца и коллекционные монеты

В Алтайском крае мужчина украл у педагогов золотые украшения и коробочку с монетами, сообщает региональное МВД.

Вор. Форточник.
Вор. Форточник.
Открытые источники в интернете.

С жалобой в полицию обратились две учительницы, проживающие в одном из сел Алтайского края.

«Женщины сообщили, что у них похищены золотая цепочка, перстень, серьги, два обручальных кольца и 20 золотых коллекционных монет. Общий ущерб составил около 100 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Полицейские установили подозреваемого в совершении двух краж. Им оказался ранее неоднократно судимый мужчина 1988 года рождения.

Как выяснилось, мужчина проезжал мимо деревни. Он через окно проник в дом и нашел в шкафу золотые украшения.

После этого злоумышленник залез в дом на соседней улице, где украл два обручальных кольца и 20 коллекционных монет.

Мужчина признался в содеянном и заявил, что похищенные ювелирные изделия сдал в ломбард, а деньги потратил.

В полиции возбудили два уголовных дела по факту краж. Фигуранта отправили под стражу.

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