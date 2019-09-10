Шнуров отреагировал на выступавшего «в зюзю» Билана в Самаре

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал выступление Димы Билана в нетрезвом виде на концерте в Самаре.

Артист призвал Билана не переживать по поводу поведения на сцене. По его словам, самарской публике повезло наблюдать, как певец «в зюзю пьяный вертит тазом».

Такое поведение Билана только помогло привлечь внимание к мероприятию, считает лидер группировки «Ленинград», пишет РИА Новости.

«Да и так ты, Дима, в топе Яндекса, что хорошо», — написал Шнуров в Instagram.

Билан возмутил самарцев поведением на сцене во время выступления на Дне города. После концерта в сети появилась петиция с требованием к властям извиниться за приглашение артиста на городской праздник. В ней говорилось, что артист «вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты».

Позже певец заявил, что встретил друзей в гримерке и выпил с ними коньяк. Билан сказал, что «не рассчитал» порцию и извинился. А концертный директор Димы Билана (до извинения) отметил, что у артиста отличные вокальные данные, а никаких проблем на концерте не было.

В ноябре 2018 президент РФ Владимир Путин присвоил Диме Билану звание Заслуженного артиста РФ.

«За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание „Заслуженный артист Российской Федерации“ Билану Диме Николаевичу — артисту, Кабардино-Балкарская Республика», — сообщается в документе.

В марте 2019 года певец получил из рук министра культуры Мединского заслуженную награду. На церемонию вручения певец пришел на костылях — Билан сломал ногу возле собственного дома. Певец сам попросил не рассыпать на льду реагенты по экологическим соображениям.

Певец дважды представлял Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение». В 2008 году он занял первое место.

Кроме того, в 2006 году Билан стал заслуженным артистом Кабардино-Балкарской Республики, а 2007 году ему присвоили звание заслуженного артиста Чеченской Республики.