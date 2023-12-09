Сибирские сельчане ушли греться в аэропорт из-за отключения света

Люди семьями поехали в аэропорт Абакана, чтобы не замерзнуть.
Известно, что энергетики уже разбираются с проблемой. Также начала проверку прокуратура.
Ранее в Алтайском крае люди жили без электричества четыре дня.
В поселке под Абаканом произошла авария, из-за которой жители остались без света и тепла, сообщает Mash Siberia.
Люди семьями поехали в аэропорт Абакана, чтобы не замерзнуть.
Известно, что энергетики уже разбираются с проблемой. Также начала проверку прокуратура.
Ранее в Алтайском крае люди жили без электричества четыре дня.
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