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Жизнь

В Барнауле электричество отключилось из-за «непонятного» срабатывания защиты на подстанции

В компании «Россети Сибирь» объяснили, почему в Барнауле в среду днем, 27 апреля, горожане остались без электричества.

Электричество. Лампочка.
Электричество. Лампочка.
pexels.com

«Сегодня в 15:02 устройствами релейной защиты на подстанции „Подгорная“ в Барнауле произошло отключение двух линий электропередачи 110 кВ и двух линий. Энергетики „Россети Сибирь“ оперативно приступили к осмотру оборудования подстанции и линий. Видимых повреждений обнаружено не было», — отметили в компании.

Сейчас специалисты уточняют причины срабатывания системы защиты.

В компании подчеркнули, что электроснабжение всех потребителей восстановили в течение часа.

Жители Барнаула в соцсетях сообщили, что электричества не было почти на всех улицах в центре города.

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