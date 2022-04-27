В Барнауле электричество отключилось из-за «непонятного» срабатывания защиты на подстанции

«Сегодня в 15:02 устройствами релейной защиты на подстанции „Подгорная“ в Барнауле произошло отключение двух линий электропередачи 110 кВ и двух линий. Энергетики „Россети Сибирь“ оперативно приступили к осмотру оборудования подстанции и линий. Видимых повреждений обнаружено не было», — отметили в компании.
Сейчас специалисты уточняют причины срабатывания системы защиты.
В компании подчеркнули, что электроснабжение всех потребителей восстановили в течение часа.
Жители Барнаула в соцсетях сообщили, что электричества не было почти на всех улицах в центре города.