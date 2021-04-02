2 апреля -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Сибирский депутат получил условный срок за аферу с изумрудами на 1 млн рублей

В Новосибирской области депутат Криводановского сельсовета Павла Хоменко получил четыре года условного срока и штраф в 300 тыс. рублей за мошенничество с искусственными изумрудами на 1 млн рублей, сообщает «Тайга. инфо».

Аэропорт Толмачево.
Аэропорт Толмачево.
tolmachevo.ru

В феврале 2018 года в аэропорту Толмачево у Хоменко нашли в ручной клади драгоценные камни, ювелирные изделия, а также необработанные искусственно выращенные изумруды. Вместе с ним летел сотрудник компании ООО «Тайрус», которой принадлежали кристаллы.

Пассажиры пытались вывезти камни из России в Таиланд на международную выставку.

После этого происшествия против компании «Тайрус» возбудили административное дело, так как изумруды не задекларировали должным образом. Кристаллы изъяли в качестве вещественного доказательства и поместили в камеру хранения таможенного поста в Толмачево.

В апреле 2019 года, Хоменко вернулся к таможенникам с поддельной доверенностью от ООО «Тайрус» и забрал более тысячи искусственных изумрудов на 1 млн рублей, пишет polit.ru. Против него возбудили дело о мошенничестве. Каким образом депутата уличили, не уточняется.

Подсудимый полностью признал вину во время следствия.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость