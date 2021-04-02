Сибирский депутат получил условный срок за аферу с изумрудами на 1 млн рублей

В Новосибирской области депутат Криводановского сельсовета Павла Хоменко получил четыре года условного срока и штраф в 300 тыс. рублей за мошенничество с искусственными изумрудами на 1 млн рублей, сообщает «Тайга. инфо».

В феврале 2018 года в аэропорту Толмачево у Хоменко нашли в ручной клади драгоценные камни, ювелирные изделия, а также необработанные искусственно выращенные изумруды. Вместе с ним летел сотрудник компании ООО «Тайрус», которой принадлежали кристаллы.

Пассажиры пытались вывезти камни из России в Таиланд на международную выставку.

После этого происшествия против компании «Тайрус» возбудили административное дело, так как изумруды не задекларировали должным образом. Кристаллы изъяли в качестве вещественного доказательства и поместили в камеру хранения таможенного поста в Толмачево.

В апреле 2019 года, Хоменко вернулся к таможенникам с поддельной доверенностью от ООО «Тайрус» и забрал более тысячи искусственных изумрудов на 1 млн рублей, пишет polit.ru. Против него возбудили дело о мошенничестве. Каким образом депутата уличили, не уточняется.

Подсудимый полностью признал вину во время следствия.