2 сентября
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Происшествия

Сибирский водитель сбил 12-летнего мальчика, врезался в другие машины и попал под горячую руку автомобилистов

Водитель Volkswagen Polo сбил ребенка на пешеходном переходе в Новосибирске. Он попытался скрыться с места происшествия, но врезался в три другие машины. А после другие автомобилисты захотели его наказать, сообщает ngs.ru.

Авария. ДТП.
Авария. ДТП.
СС0

44-летний автомобилист за рулем синего седана Volkswagen Polo сбил 12-летнего мальчика, когда тот переходил дорогу, вечером 1 сентября.

Испугавшись, водитель попытался скрыться с места аварии. Однако во время побега столкнулся с еще тремя машинами.

«Предецент» уточняет, что после ДТП подозреваемого задержали другие автомобилисты. Вполне возможно, что его избили.

Пострадавшего мальчика доставили в больницу, характер травм уточняется.

Обвиняемого задержала полиция, он отказался проходить медицинское освидетельствование. На него составили административный протокол по 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

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