Сибирский водитель сбил 12-летнего мальчика, врезался в другие машины и попал под горячую руку автомобилистов

44-летний автомобилист за рулем синего седана Volkswagen Polo сбил 12-летнего мальчика, когда тот переходил дорогу, вечером 1 сентября.
Испугавшись, водитель попытался скрыться с места аварии. Однако во время побега столкнулся с еще тремя машинами.
«Предецент» уточняет, что после ДТП подозреваемого задержали другие автомобилисты. Вполне возможно, что его избили.
Пострадавшего мальчика доставили в больницу, характер травм уточняется.
Обвиняемого задержала полиция, он отказался проходить медицинское освидетельствование. На него составили административный протокол по 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).