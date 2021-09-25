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Происшествия

Сибирского студента отправили в психбольницу из-за подготовки к убийству сокурсников

Студента Южного аграрного техникума в Красноярском крае направили в краевой психоневрологический диспансер на обследование, сообщили в СКР.

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
CC0

18-летний житель Краснотуранского района обвиняется по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц).

По данным следствия, еще в 2020 году во время учебы в техникуме у парня из-за конфликта с однокурсниками возник умысел на убийство.

«В последних числах мая 2021 года он приобрел в одном из магазинов патроны, к имевшемуся у него в пользовании аэрозольному устройству и намеревался совершить убийство трех обидчиков в здании образовательного учреждения», — говорится в сообщении Следкома.

Как уже сообщалось, нападение удалось предотвратить благодаря вмешательству сотрудников ФСБ и полиции.

Молодого человека задержали и изъяли у него патроны, самодельное пусковое устройство, несколько ножей, которые он планировал использовать.

«В связи с наличием признаков психиатрического заболевания молодой человек для обследования был помещен в краевой психоневрологический диспансер», — добавили в СК.

Вину он признал.

Ранее в Новосибирской области полиция стала проверять сообщения о якобы готовящейся стрельбе в школе.

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