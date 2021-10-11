Сибирской школьнице одноклассники проткнули глаз линейкой

Школьники травмировали глаз девочке линейкой.

Конфликте произошел среди учеников 7-го класса. Пострадала девочка.

По словам ее матери, дочь направлялась после уроков в гости к подруге, когда ее догнали двое одноклассников. Они отобрали у нее треугольную линейку и кинули ей в лицо, попав в глаз. Острый угол линейки проник на 6 мм в глаз. При этом мать добавила, что над ее дочерью одноклассники издеваются уже больше года, но учителя не обращают на это внимания, пишет «Росбалт».

Теперь в этом деле разбираются следователи.

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