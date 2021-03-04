Сибирячка после нападения собак умерла от множественных рваных ран

В Туве возбудили уголовное дело по факту смерти жительницы города Кызыла, на которую напали несколько собак, сообщает республиканский СК.

Нападение собак на 35-летнюю женщину произошло вечером 1 марта 2021 года. Пострадавшую доставили в больницу.

«Женщина с множественными рвано-укушенными ранами нижних и верхних конечностей спустя непродолжительное время скончалась», — рассказали в ведомстве.

В больнице отметили, что смерть наступила от обильной кровопотери и сочетания открытых ран на нескольких участках тела.

В СК выяснили, что сибирячка пострадала от укусов трех собак, содержавшихся без привязи в частном доме. Инцидент произошел в нескольких метрах от этого дома.

Возбудили уголовное дело по признакам «причинения смерти по неосторожности». Следствие разбирается в обстоятельствах произошедшего.

Ранее сообщали, что в Красноярске экс-чиновника ждет суд за смерть из-за бродячих собак — впервые в истории России такое дело дошло до суда.