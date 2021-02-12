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Жизнь

Впервые в России чиновника будут судить за смерть из-за бродячих собак

В Красноярске перед судом предстанет экс-чиновник, отвечавший за благоустройство города во время нападений собак на жителей, сообщает региональный СК.

Злая собака.
Злая собака.
angolenko.com.ua.

Напомним, в начале 2020 года сообщали о нескольких нападениях собачьих стай на взрослых и детей в Красноярске — загрызли четырех человек, еще несколько пострадали.

В городе ввели локальный режим ЧС из-за ситуации с бродячими собаками. Арестовали руководителя городского управления дорог, благоустройства и инфраструктуры Евгения Петрюка.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего бывшего руководителя <…> обвиняемого в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц», — сообщили в СК.

По версии следствия, недобросовестное и небрежное отношение обвиняемого к службе в период с октября 2019 года по февраль 2020 года привело к бесконтрольному увеличению численности бродячих собак в городе.

Бездомные собаки.
Бездомные собаки.
Михаил Хаустов

«Причинение вреда здоровью средней степени тяжести двум гражданам, один из которых малолетний мальчик, и смерть 4 граждан», — указали в ведомстве итоги нападения собак на людей.

Прокурор утвердил обвинительное заключение и в ближайшее время уголовное дело направят в суд.

Как уточняет РИА «Новости», впервые в России дойдет до суда возбужденное против чиновника уголовное дело о нападении и причинении смерти бродячими собаками.

Ранее жители Барнаула забили тревогу из-за крупных бродячих псов, бегающих на территории школы.

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