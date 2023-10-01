Сибирячка сломала позвоночник в школьной столовой

В получении травмы ее мать винит педагога.
Девочка пришла в столовую вместе с классом. Педагог принесла девочке стул, она села на него и упала на бетонный пол, сильно ударившись спиной.
После травмы ребенок находился в школе два урока, указывает Газета.Ru. Дома девочка начала жаловаться на сильную боль в спине и груди.
По мнению матери, педагог знала, что ученики старших классов ломают школьную мебель. Но принесла девочке сломанный стул.
Мать уверена — лечение дочери займет около двух лет.
Ранее сообщалось, что повара школьной столовой на Алтае будут судить из-за квашеной капусты.
Женщину обвинили в заболевании учеников иерсиниозом из-за нарушения санэпидемиологических правил.
Повар приготовила винегрет и добавила в него квашеную капусту, которая содержала болезнетворные бактерии. По рецепту, которым пользовались в школе, капусты в салате быть не должно.
Как сообщает ведомство, опасное блюдо детям подали в ноябре прошлого года. Также уточнили, что капусту приготовили непромышленным способом, но кто именно - неизвестно.
После лабораторных исследований в продукте обнаружили бактерию, вызывающую острую антропозоонозную кишечную инфекцию, которая сопровождается токсико-аллергической реакций.