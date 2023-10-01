1 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Сибирячка сломала позвоночник в школьной столовой

Третьеклассница из Новосибирска попала в больницу с переломом позвоночника после обеда в школьной столовой, сообщает Telegram-канал «Инцидент Новосибирск».

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Анна Зайкова, altapress.ru.

В получении травмы ее мать винит педагога.

Девочка пришла в столовую вместе с классом. Педагог принесла девочке стул, она села на него и упала на бетонный пол, сильно ударившись спиной.

После травмы ребенок находился в школе два урока, указывает Газета.Ru. Дома девочка начала жаловаться на сильную боль в спине и груди.

По мнению матери, педагог знала, что ученики старших классов ломают школьную мебель. Но принесла девочке сломанный стул.

Мать уверена — лечение дочери займет около двух лет.

Ранее сообщалось, что повара школьной столовой на Алтае будут судить из-за квашеной капусты.

Женщину обвинили в заболевании учеников иерсиниозом из-за нарушения санэпидемиологических правил.

Повар приготовила винегрет и добавила в него квашеную капусту, которая содержала болезнетворные бактерии. По рецепту, которым пользовались в школе, капусты в салате быть не должно.

Как сообщает ведомство, опасное блюдо детям подали в ноябре прошлого года. Также уточнили, что капусту приготовили непромышленным способом, но кто именно - неизвестно.

После лабораторных исследований в продукте обнаружили бактерию, вызывающую острую антропозоонозную кишечную инфекцию, которая сопровождается токсико-аллергической реакций.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость