Сибирячка угрожала сжечь детей, когда ее пытались госпитализировать из-за коронавируса

Жительница Новосибирской области угрожала поджечь дом и детей из-за того, что всю семью хотели увезти в больницу, сообщает Om1.ru .

Инцидент произошел в городе Карасук. Жительница устроила истерику из-за того, что у супруга заподозрили коронавирус и всю семью хотели изолировать.

Женское отчаяние перешло все границы и дама начала угрожать тем, что подожжет дом и детей.

Факт происшествия изданию подтвердили в региональном МВД. В полиции подчеркнули, что ситуацию урегулировали на месте без применения силовых методов.

В итоге и всю семью удалось увезти в медучреждение, и дом остался целым. У мужчины подтвердили коронавирус.

Стоит отметить, что не всех сибирячек так пугает больница. К примеру, накануне жительница Кемеровской области выдумала свое инфицирование и пыталась попасть на карантин, чтобы оправдать прогулы на работе.

Ранее в Екатеринбурге полицейский получил ножевое ранение, когда попытался отправить в больницу человека с коронавирусом.