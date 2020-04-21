Сибирячка угрожала сжечь детей, когда ее пытались госпитализировать из-за коронавируса

Инцидент произошел в городе Карасук. Жительница устроила истерику из-за того, что у супруга заподозрили коронавирус и всю семью хотели изолировать.
Женское отчаяние перешло все границы и дама начала угрожать тем, что подожжет дом и детей.
Факт происшествия изданию подтвердили в региональном МВД. В полиции подчеркнули, что ситуацию урегулировали на месте без применения силовых методов.
В итоге и всю семью удалось увезти в медучреждение, и дом остался целым. У мужчины подтвердили коронавирус.
Стоит отметить, что не всех сибирячек так пугает больница. К примеру, накануне жительница Кемеровской области выдумала свое инфицирование и пыталась попасть на карантин, чтобы оправдать прогулы на работе.
Ранее в Екатеринбурге полицейский получил ножевое ранение, когда попытался отправить в больницу человека с коронавирусом.