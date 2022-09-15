32-летнюю жительницу города Ачинск (Красноярский край) обвиняют в контрабанде и незаконном обороте сильнодействующего вещества — сибутрамина. Его она маскировала в таблетках для похудения. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД .

Сибирячку будут судить за продажу таблеток для похудения с сибутрамином

Следствие установило, что обвиняемая заказала сибутрамин за рубежом в ноябре прошлого года. Она собиралась продавать его на территории Ачинска и в других городах России.

Известно, что этим лекарством лечат от ожирения — оно дает чувство насыщения. В РФ сибутрамин отпускают только по рецепту врача.

Фигурантка дела отправила посылку с таблетками для похудения в январе 2022 года в Ямало-Ненецкий округ. Однако заказ не дошел до адресата, его вернули обратно. Злоумышленница отправилась за посылкой на почту, где ее и задержали.

В квартире женщины стражи правопорядка обнаружили 106 банок и коробок с таблетками для похудения. Полиция изъяла 1,5 кг препарата. Лекарства содержат сильнодействующее вещество — сибутрамин.