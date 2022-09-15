Сибирячку будут судить за продажу таблеток для похудения с сибутрамином

Следствие установило, что обвиняемая заказала сибутрамин за рубежом в ноябре прошлого года. Она собиралась продавать его на территории Ачинска и в других городах России.
Известно, что этим лекарством лечат от ожирения — оно дает чувство насыщения. В РФ сибутрамин отпускают только по рецепту врача.
Фигурантка дела отправила посылку с таблетками для похудения в январе 2022 года в Ямало-Ненецкий округ. Однако заказ не дошел до адресата, его вернули обратно. Злоумышленница отправилась за посылкой на почту, где ее и задержали.
В квартире женщины стражи правопорядка обнаружили 106 банок и коробок с таблетками для похудения. Полиция изъяла 1,5 кг препарата. Лекарства содержат сильнодействующее вещество — сибутрамин.
«Следственным отделом МО МВД России „Ачинский“ в отношении местной жительницы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 и 2 ст. 226.1, а также ч. 3 ст. 234 УК РФ. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили в ведомстве.