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Происшествия

Сибирячку будут судить за продажу таблеток для похудения с сибутрамином

32-летнюю жительницу города Ачинск (Красноярский край) обвиняют в контрабанде и незаконном обороте сильнодействующего вещества — сибутрамина. Его она маскировала в таблетках для похудения. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Сибирячку будут судить за продажу таблеток для похудения с сибутрамином
Сибирячку будут судить за продажу таблеток для похудения с сибутрамином
ГУ МВД по Красноярскому краю

Следствие установило, что обвиняемая заказала сибутрамин за рубежом в ноябре прошлого года. Она собиралась продавать его на территории Ачинска и в других городах России.

Известно, что этим лекарством лечат от ожирения — оно дает чувство насыщения. В РФ сибутрамин отпускают только по рецепту врача.

Фигурантка дела отправила посылку с таблетками для похудения в январе 2022 года в Ямало-Ненецкий округ. Однако заказ не дошел до адресата, его вернули обратно. Злоумышленница отправилась за посылкой на почту, где ее и задержали.

В квартире женщины стражи правопорядка обнаружили 106 банок и коробок с таблетками для похудения. Полиция изъяла 1,5 кг препарата. Лекарства содержат сильнодействующее вещество — сибутрамин.

«Следственным отделом МО МВД России „Ачинский“ в отношении местной жительницы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 и 2 ст. 226.1, а также ч. 3 ст. 234 УК РФ. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили в ведомстве.

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