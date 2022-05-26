26 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Сибиряк бросился в Енисей и спас из ледяной воды женщину и ее трехлетнего сына

Инцидент произошел на набережной Красноярска, ребенок упал в Енисей. За ним в ледяную воду бросилась мать, на помощь им пришел случайный прохожий, сообщает kp.ru.

"Слава городу на Енисее". Красноярск.
"Слава городу на Енисее". Красноярск.
kgs.ru.

Трехлетний мальчик катался на самокате по набережной, в какой то момент ребенок не успел затормозить и упал в воду.

Мать прыгнула в реку, пытаясь спасти сына, и стала звать на помощь. На крики женщины прибежал 38-летний местный житель, ему удалось вытащить тонувших из воды.

«Я оказался там чисто случайно, должен был быть в другом месте. Сын закончил первый класс сегодня, довез его учителя на мероприятие, которое устраивали для детей. Уже возвращался в машину, когда услышал женский крик. Когда прибежал, то увидел, что женщина в воде с ребенком на руках, держится, я бросился туда, как был, в одежде», — рассказал Роман.

Мужчина отвел маму и ребенка в свою машину и вызвал скорую помощь, пишет Газета.Ru. Сейчас жизни и здоровью спасенных ничего не угрожает, они доставлены в медучреждение для осмотра.

Ранее в Сибири спасли 9-летнюю велосипедистку, упавшую с моста в воду.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость