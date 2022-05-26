Сибиряк бросился в Енисей и спас из ледяной воды женщину и ее трехлетнего сына

Инцидент произошел на набережной Красноярска, ребенок упал в Енисей. За ним в ледяную воду бросилась мать, на помощь им пришел случайный прохожий, сообщает kp.ru .

Трехлетний мальчик катался на самокате по набережной, в какой то момент ребенок не успел затормозить и упал в воду.

Мать прыгнула в реку, пытаясь спасти сына, и стала звать на помощь. На крики женщины прибежал 38-летний местный житель, ему удалось вытащить тонувших из воды.

«Я оказался там чисто случайно, должен был быть в другом месте. Сын закончил первый класс сегодня, довез его учителя на мероприятие, которое устраивали для детей. Уже возвращался в машину, когда услышал женский крик. Когда прибежал, то увидел, что женщина в воде с ребенком на руках, держится, я бросился туда, как был, в одежде», — рассказал Роман.

Мужчина отвел маму и ребенка в свою машину и вызвал скорую помощь, пишет Газета.Ru. Сейчас жизни и здоровью спасенных ничего не угрожает, они доставлены в медучреждение для осмотра.

Ранее в Сибири спасли 9-летнюю велосипедистку, упавшую с моста в воду.