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Происшествия

Сибиряк на самодельной машине протаранил автобус с людьми

В Кемеровской области мужчина на самодельной машине врезался в автобус с пассажирами, сообщает VSE42.ru.

Барнаулец продает самодельный вездеход.
Барнаулец продает самодельный вездеход.
drom.ru

Инцидент произошел 15 апреля под Новокузнецком — на 124-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк — Междуреченск.

«Водитель незарегистрированного самосборного транспортного средства при совершении обгона выехал на встречную полосу и столкнулся по касательной с автобусом „МАЗ“», — рассказали в областном ГИБДД.

Никто из водителей и пассажиров не пострадал. Самодельная машина, судя по кадрам, получила серьезные повреждения.

Очевидцы сообщили, что на трассе был сильный туман, когда произошло ДТП.

Напомним, ранее житель Барнаула опубликовал объявление о продаже самодельного спорткара McLaren F1 на базе «марковника».

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