Сибиряк на самодельной машине протаранил автобус с людьми

Инцидент произошел 15 апреля под Новокузнецком — на 124-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк — Междуреченск.
«Водитель незарегистрированного самосборного транспортного средства при совершении обгона выехал на встречную полосу и столкнулся по касательной с автобусом „МАЗ“», — рассказали в областном ГИБДД.
Никто из водителей и пассажиров не пострадал. Самодельная машина, судя по кадрам, получила серьезные повреждения.
Очевидцы сообщили, что на трассе был сильный туман, когда произошло ДТП.
Напомним, ранее житель Барнаула опубликовал объявление о продаже самодельного спорткара McLaren F1 на базе «марковника».