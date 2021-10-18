Сибиряк прогуливался по городу и нашел человеческий череп

Мужчина вышел погулять с собакой в Покровке и увидел находку, сообщает тг-канал kras_mash.

«Эти останки лежали прямо на виду у всех, на траве. Почему из раньше никто не увидел — не понятно. <…> Там тропиночка такая малозаметная, по ней шел, с собакой я там гулял. И увидел черепушку и кости. Я подумал, что это кукла лежит детская, пупсик. Подошел поближе — вижу, черепушка настоящая, человеческая», — говорит на видео с костями собаковод.

Останки отправлены на экспертизу, указывает Тайга.инфо.

Ранее рыбак обнаружил человеческие останки на берегу Катуни. 66-летний житель Кемеровской области обратился в полицию. Правоохранители приехали на место, провели осмотр и изъяли череп и кости скелета.

А неподалеку от Бийска рабочие прокладывали кабель в селе Фоминское и случайно наткнулись на скелет, который мог пролежать в земле четверть века.