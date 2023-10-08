Сибиряк провалился в открытый колодец с водой и просидел в нем всю ночь

В Новосибирске мужчина провалился в открытый колодец с водой на улице и повредил спину, сообщает Telegram-канал «Спасатели МАСС».

Мужчина провел в заточении всю ночь. На следующий день его крики о помощи услышал случайный прохожий и вызвал экстренное службы.

Пострадавшего с подозрением на травму позвоночника подняли наверх и передали бригаде врачей скорой помощи, указывает Газета.Ru.

Ранее в Барнауле дорожника осудили за падение в колодец девочки. Девочка бегала по первому снегу и неожиданно исчезла из виду. Бабушка по следам обнаружила открытый люк ливневой канализации, куда провалилась внучка.

орожника осудили на 2 года условно с "лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно распорядительных функций в муниципальных бюджетных учреждениях, сроком на 1 год".