Сибиряк взломал квартиру спицей для вязания, чтобы украсть юбилейные монеты и магниты с обезьянками

Подозреваемый пробрался в пустую квартиру, взломав замок спицей для вязания. Он хотел скрыться, но его застали врасплох неожиданно пришедшие хозяева — 61-летняя женщина и ее 34-летний сын.
Грабитель бросил пакеты с «добычей» и сбежал. По прибытии полицейские обнаружили, что фигурант дела хотел унести с собой юбилейные монеты, два сувенирных ножа, чехлы, наручные часы и магниты в виде обезьянок. Все это стоило 9 тыс. рублей.
По горячим следам сотрудники уголовного розыска нашли обвиняемого в гаражах. При виде полицейских он попытался скрыться, но его задержали.
Мужчина признал вину. Ранее он был судим за кражи, хранение наркотиков и причинение тяжкого вреда здоровью.
«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 161 УК РФ „Грабеж“. Куйбышевский районный суд определили ему меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.