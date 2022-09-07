Сибиряк взломал квартиру спицей для вязания, чтобы украсть юбилейные монеты и магниты с обезьянками

Жителя Омска задержали по подозрению в ограблении квартиры. Он пытался вынести из нее, все что мог, в том числе магниты на холодильник, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Омской области .

Подозреваемый пробрался в пустую квартиру, взломав замок спицей для вязания. Он хотел скрыться, но его застали врасплох неожиданно пришедшие хозяева — 61-летняя женщина и ее 34-летний сын.

Грабитель бросил пакеты с «добычей» и сбежал. По прибытии полицейские обнаружили, что фигурант дела хотел унести с собой юбилейные монеты, два сувенирных ножа, чехлы, наручные часы и магниты в виде обезьянок. Все это стоило 9 тыс. рублей.

По горячим следам сотрудники уголовного розыска нашли обвиняемого в гаражах. При виде полицейских он попытался скрыться, но его задержали.

Мужчина признал вину. Ранее он был судим за кражи, хранение наркотиков и причинение тяжкого вреда здоровью.