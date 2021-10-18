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Происшествия

Сибиряк закопал под березой почти 2 млн рублей по указке мошенника

55-летний житель Новокузнецка обратился в полицию с заявлением о похищении у него 2,3 млн рублей, сообщает «Сибкрай».

Березы.
Березы.
CC0

Мужчина рассказал, что стал жертвой телефонных мошенников. Сначала те уговорили его перевести на «страховой» счет все накопления в размере 450 тыс. рублей из-за якобы попыток неких злоумышленников завладеть его деньгами.

Однако злоключения на этом не закончились. После перевода денег злоумышленники заявили, что на жертву пытаются оформить кредит, и чтобы помешать им, необходимо самому оформить кредит на максимально возможную сумму. После этого — обналичить и положить деньги под березу в указанном месте.

Россиянин подчинился мошенникам и закопал 1,8 млн рублей под дерево, пишет Lenta.ru. Позднее он обнаружил на том же месте записку и лишь тогда понял, что его обманули.

Ранее 33-летняя жительница Барнаула попалась на удочку мошенников, которые убедили ее взять кредит и «обезопасить» деньги.

Женщине позвонил неизвестный человек, который представился сотрудником банка и по классической схеме сообщил о попытке снятия мошенниками денег с ее счета.

Тем временем мошенники уже разработали схемы для переписи населения.

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